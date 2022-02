Trei oferte pentru asistenta in recrutarea administratorilor mai multor companii controlate de Ministerul Transporturilor. Lista include ROMATSA, CFR si TAROM

Pluri Consultants Romania, George Butunoiu Group si Fox Management Consultants au depus oferte pentru servicii de asistenta in procesul de recrutare si selectie a candidatilor in consiliile de administratie ale companiilor controlate de Ministerul Transporturilor.Contractul a fost estimat la 715.200 lei, fara TVA, pentru o durata de 2 ani.CITESTE SI Multicom, distribuitorul de materiale de constructii si bricolaj, a ajuns in 2021 la 19 milioane de euro cifra de afaceriLista companiilor ... citeste toata stirea