Trencadis Corp va furniza CNAS un sistem IT care va optimiza procesele decizionale ale institutiei. Contractul se apropie de 80 milioane lei

Trencadis Corp Baia Mare, companie de tehnologie specializata in dezvoltarea si implementarea de solutii software, va furniza catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) un sistem IT care va permite optimizarea proceselor decizionale ale institutiei si va furniza informatiile de politici publice in domeniul sanatatii.Finantat din fonduri europene, contractul a fost semnat pentru 79,27 milioane de lei, fara TVA, de la un estimat de 82,58 milioane de lei, fara TVA. Sistemul IT va deveni ... citeste toata stirea