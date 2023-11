Trencadis Bucuresti, companie de tehnologie specializata in solutii de dezvoltare software pentru sectorul guvernamental si cel de business, unul dintre cei mai importanti integratori IT&C din Romania, a inregistrat in primele 9 luni din 2023 o cifra de afaceri in crestere cu 270% in comparatie cu aceeasi perioada din anul 2022. Compania a depasit astfel performanetele de anul trecut, cand a avut cele mai mari afaceri din istoria sa (24,5 milioane de euro), in crestere cu 21% fata de anul ... citeste toata stirea