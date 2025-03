Tribunalul UE: Cererea lui Calin Georgescu de reluare a turului al II-lea al prezidentialelor, respinsa ca inadmisibila

Respingerea actiunii depuse de Calin Georgescu a fost decisa de Tribunalul Uniunii Europene, care a considerat cererea sa de reluare a turului doi al alegerilor prezidentiale din tara noastra "in mod vadit inadmisibila si in parte necompetenta". Instanta a hotarat, de asemenea, sa nu se pronunte asupra cererii de masuri provizorii si a stabilit ca Georgescu sa suporte propriile cheltuieli de judecata. In cererea sa, Georgescu solicita si suspendarea efectelor unei decizii a Curtii ... citește toată știrea