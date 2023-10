Triplul campion de Formula 1, Max Verstappen a castigat duminica seara Grand Prix-ul Statelor Unite, ajungand la 51 de victorii in cariera.Aceasta este a treia victorie consecutiva a lui Verstappen pe Circuit of the Americas si cea de-a 15-a victorie a sa din sezonul 2023, el egaland astfel performanta din sezonul trecut.Lewis Hamilton a trecut linia de sosire pe locul doi, urmat de Lando Norris, care s-a clasat pe ultima treapta a podiumului. Pilotul echipei McLaren a condus mare parte din ... citeste toata stirea