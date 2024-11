Trump castiga in Iowa

Senatorul republican Ted Cruz (Texas) a castigat un nou mandat in Congres, invingandu-l pe congresmanul democrat Colin Allred, potrivit NBC News.Prognozele pre-electorale indicau ca Cruz va castiga un al treilea mandat in statul rosu, dar cursa electorala s-a intensificat in ultimele saptamani, dupa ce Allred a cheltuit milioane de dolari pe reclame TV si digitale, atacandu-l pe Cruz din cauza sprijinului sau pentru interzicerea avortului la sase saptamani.Campania lui Allred l-a atacat, de ... citește toată știrea