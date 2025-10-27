Editeaza

Trump isi lanseaza turneul din Asia cu o serie de acorduri, inaintea summitului cu Xi

Sursa: Bursa
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 05:41
9 citiri
Presedintele american Donald Trump a semnat duminica, in Malaysia, o serie de acorduri comerciale cu tari asiatice, sperand sa faca acelasi lucru, peste cateva zile, cu omologul sau chinez Xi Jinping intr-o intalnire cruciala pentru economia mondiala, relateaza AFP.
Locatarul Casei Albe, primit cu onoruri la Kuala Lumpur, in prima etapa a turneului sau in Asia, a cosemnat si un acord de incetare a focului intre Cambodgia si Thailanda, pe care l-a catalogat drept "istoric".
Negocieri comerciale ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
EXCLUSIV ZF: Cele mai mari trei ordine de subscriere in oferta Cris-Tim: 22 mil. euro, 13,3 mil. euro si 7,7 mil. euro. Grad de subscriere de 2.070%, adica aproape 300 mil. euro doar pe retail
Oferta de vanzare de actiuni producatorului de mezeluri Cris-Tim la Bursa de Valori Bucuresti a ...
BREAKING. Un antreprenor din Suceava, proprietarul lantului de cafenele Daily Coffe, a murit intr-un accident aviatic in zona Vaslui
UPDATE: Victima accidentului de la Bacani este milionarul sucevean Ioan Pavel. Ioan Pavel, in varsta ...
Oficial din Ministerul Energiei: Lukoil va fi obligata sa vanda rafinaria Petrotel Ploiesti dupa sanctiunile impuse de SUA
Dupa sanctiunile anuntate de Statele Unite impotriva gigantilor rusi Rosneft si Lukoil, compania ...
ActualitateBusinessSportLife Show