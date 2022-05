Procurorul general ucrainean a dezvaluit ca peste 11.000 de incidente sunt analizate ca posibile crime de razboi, relateaza Sky News.Ucraina incearca sa aduca in justitie soldatii rusi implicati, Iryna Venediktova declarand ca pana in prezent au fost identificati 40 de suspecti.Anterior, militarul rus Vadim Shyshimarin, in varsta de 21 de ... citeste toata stirea