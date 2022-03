Ucraina nu este dispusa sa renunte la niciun teritoriu

a-sUcraina si Rusia se pregateau luni pentru primele discutii de pace fata in fata in mai bine de doua saptamani, Kievul insistand ca nu va face concesii cu privire la cedarea teritoriilor pentru ca dinamica campului de lupta s-a schimbat in favoarea sa. In teritoriu nu a fost niciun moment de ragaz pentru civilii din orasele asediate, scrie Reuters.a-sBombardamentele s-au intensificat in suburbiile Kievului, iar ministrul adjunct al apararii din Ucraina a declarat ca fortele ruse incearca ... citeste toata stirea