Comisia Europeana a aprobat, vineri, o schema de ajutoare in valoare de pana la 24 de milioane de euro (118,6 milioane lei) notificata de Romania pentru sprijinirea investitiilor in porturile maritime si interioare, in contextul razboiului Rusiei impotriva Ucrainei.In cadrul schemei, se vor acorda ajutoare sub forma de granturi directe, cu o valoare limitata. Masura, finantata partial din fondurile de coeziune, va sprijini operatorii portuari privati pentru ca acestia sa imbunatateasca ... citeste toata stirea