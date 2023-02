UE prezinta obiectivele in materie de rezilienta in caz de dezastre

Astazi, 8 februarie, Comisia Europeana a adoptat o recomandare si o comunicare menite sa stabileasca obiective comune de stimulare a rezilientei in fata dezastrelor in domeniul protectiei civile, conform unui comunicat al Comisiei Europene.Potrivit sursei citate, este vorba de modalitati prin care tarile europene sa fie mai bine pregatite pentru a face fata pericolelor naturale, cum ar fi cutremurele, inundatiile si incendiile forestiere. Avand in vedere evolutia rapida a profilului riscurilor, ... citeste toata stirea