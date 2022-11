UE si SUA condamna dublul atac terorist din Ierusalim si escaladarea violentelor dintre israelieni si palestinieni

Uniunea Europeana si Statele Unite au condamnat vehement, miercuri, dublul atac terorist din Ierusalim, soldat cu un mort si zeci de raniti, exprimand preocupari privind escaladarea violentelor dintre israelieni si palestinieni.Doua explozii au avut loc miercuri dimineata in statii de autobuz din Ierusalim. Prima deflagratie s-a produs in zona Givat Shaul, la intrarea vestica in Ierusalim, iar a doua, dupa 30 de minute, in zona Ramot, in nordul orasului.Un adolescent israelo-canadian in ... citeste toata stirea