UE trimite 100 milioane euro in Romania pentru regenerarea padurilor

Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o schema romaneasca pentru sprijinirea regenerarii padurilor, in valoare de 100 milioane de euro.Schema va fi finantata prin intermediul mecanismului de redresare si de rezilienta (MRR), in urma evaluarii pozitive de catre Comisie a planului romanesc de redresare si de rezilienta si a adoptarii acestuia de catre Consiliu.Obiectivul schemei este de a sprijini proprietarii de paduri pentru a avansa ... citeste toata stirea