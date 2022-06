UE trimite inca 500 milioane de euro pentru sprijinirea regenerarii padurilor in Romania

Comisia Europeana a aprobat, in conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat, o schema romaneasca pentru a sprijini dezvoltarea de noi suprafete impadurite, in valoare de 500 de milioane de euro.Schema va fi finantata prin intermediul mecanismului de redresare si de rezilienta (MRR), in urma evaluarii pozitive de catre Comisie a planului Romaniei de redresare si de rezilienta si a adoptarii acestuia de catre Consiliu.Totodata, schema a fost aprobata la putin timp dupa ce Bruxelles-ul ... citeste toata stirea