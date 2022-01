UiPath a pierdut un sfert din capitalizare de la inceputul anului 2022, adica 5,3 mld. dolari. Actiunile se tranzactioneza luni la un nou minim istoric pe o bursa americana puternic pe rosu. Pe Wall Street pare a se instala panica

Cu 25% s-au depreciat actiunile producatorului de software de automatizare UiPath (PATH) de la inceputul acestui an, de la 43,1 dolari pe actiune la aproximativ 32,6 dolari pe actiune in sedinta de astazi, un nou minim istoric, arata datele agregate de ZF.Astfel, compania pornita in Bucuresti si ajunsa pe cea mai puternica piata de capital din lume a pierdut 5,3 mld. dolari capitalizare de la inceputul acestui an ajungand la preturile curente la o valoare de piata de 17,4 mld. dolari.Spre ... citeste toata stirea