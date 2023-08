Subsidiara UiPath din Romania, primul unicorn romanesc, listat la bursa din New York, a fost amendata cu echivalentul sumei de 70.000 euro de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru publicarea datelor personale ale unui numar semnificativ de utilizatori ai Platformei Academy.In cazul de fata, avand in vedere ca sediul central al UiPath SRL este in Romania, Autoritatea a avut rolul de institutie de supraveghere a sediului principal al ... citeste toata stirea