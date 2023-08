Subsidiara UiPath din Romania, primul unicorn romanesc, listat la bursa din New York, a consemnat anul trecu o pierdere de 249,4 milioane de lei, de la 360,3 milioane de lei in 2021 si 19,4 milioane de lei in 2020, releva datele analizate de Profit.ro.Afacerile UiPath SRL Bucuresti, companie infiintata in anul 2015, au crescut in schimb de la 1,65 miliarde de lei in 2021 la 2,27 miliarde de lei. Cifrele UiPath Romania sunt peste rezultatele subsidiarelor locale ale IBM si Oracle.Datoriile ... citeste toata stirea