UiPath, primul unicorn romanesc, trimite peste 200 milioane dolari in Romania

UiPath, primul unicorn romanesc, listat la bursa din New York, a capitalizat subsidiara din Romania cu 202,2 milioane de dolari, din care aportul la capitalul social se ridica la 8,01 milioane de dolari, iar diferenta reprezinta prima de emisiune. In urma operatiunii, UiPath SRL va avea un capital social de 35 milioane de lei, releva date analizate de Profit.ro.