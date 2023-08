UiPath, primul unicorn romanesc, listat la bursa din New York, spune, intr-un mesaj transmis Profit.ro, ca a decissa conteste in justitie amenda care i-a fost aplicata in Romania si va astepta decizia finala care va fi emisa de catre instante, explicand totodata cum s-a ajuns la aceasta sanctiune.Profit.ro a anuntat ieri ca subsidiara UiPath a fost amendata cu echivalentul sumei de 70.000 euro de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, pentru ... citeste toata stirea