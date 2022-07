ULTIMA ORA ANPC a aplicat Blue Air cea mai mare amenda data unui operator economic. Banii pe bilete anulate - imediat inapoi

Compania aeriana low-cost Blue Air a primit o amenda de 2 milioane de euro, anunta ANPC, precizand ca, in decurs de un an, compania a anulat 11.289 de zboruri, acestora corespunzandu-le 178.405 rezervari, pentru care au fost efectuate plati in valoare totala de peste 66 de milioane de lei, de catre pasageri din 20 de state membre ale Uniunii Europene.Amenda este argumentata prin "inexistenta cifrei de afaceri declarate a operatorului economic, care a facut imposibila stabilirea unei amenzi in ... citeste toata stirea