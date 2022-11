ULTIMA ORA Asiguratorii vor fi obligati sa cotizeze mai mult pentru a acoperi gaura provocata de falimentul City Insurance. Posibile majorari de tarife la polite, inclusiv RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) se pregateste sa majoreze de la 2,5% la 4%, incepand cu ianuarie 2023, cota de contributie la Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA), in vederea asigurarii resurselor necesare pentru efectuarea platilor catre creditorii de asigurari, in contextul exceptional generat de intrarea in faliment a societatii City Insurance, fostul lider al pietei de profil.Cota majorata va fi aplicata asupra volumului de prime brute incasate din activitatea de asigurari ... citeste toata stirea