ULTIMA ORA Directorul dezvaluie planul Postei Romane - Vom inchide toate oficiile postale!

Planul Companiei Nationale Posta Romana este ca, in urmatorii ani, sa inchida toate oficiile postale pe care le detine astazi, aceste spatii urmand sa fie inchiriate, sustine Valentin Stefan, directorul general al companiei.VEZI AICI SI Opinii: Am mers la Posta ca sa nu fie nevoie s-o faci tu. Poveste care va poate afecta emotional"Vom inchide oficiile postale. Miza pentru care inca le tinem deschise este ca totusi inca avem oameni pentru care avem o datorie morala, care si-au dedicat viata ... citește toată știrea