ULTIMA ORA DOCUMENT Noile tarife de referinta RCA. Guvernul le va plafona, dar la un nivel mai mare. Cresteri pentru toate categoriile de soferi si autovehicule

Autoritatile au stabilit noi tarife de referinta la politele de raspundere civila auto obligatorie (RCA), care, in comparatie cu cele anuntate in august 2021, sunt in crestere semnificativa pentru toate categoriile de soferi si autovehicule. Astfel, cand Guvernul va semna plafonarea tarifelor RCA, anuntata la finele saptamanii trecute, asiguratorii vor fi obligati ca, timp de sase luni, sa plafoneze preturile, dar la noul nivel al tarifelor de referinta, mai ridicat fata de august 2021, ... citeste toata stirea