Tribunalul Bucuresti a hotarat, vineri, deschiderea procedurii falimentului in cazul Euroins, fostul lider asigurarilor RCA, a carui cota pe acest segment de piata depasea 30% la finele anului 2022.Decizia instantei este importanta pentru toti asiguratii si pagubitii Euroins, pentru ca in termen de 90 de zile, de la acest moment, adica in data de 8 sptembrie 2023, politele de asigurare emise de acest asigurator vor inceta de drept, cu exceptia celor de garantii.Tribunanul a admis azi cererea ... citeste toata stirea