Fondul Monetar International (FMI) a anuntat luni ca o echipa condusa de Jan Kees Martijn va face o vizita la Bucuresti, in perioada 25 septembrie-4 octombrie, pentru a analiza situatia economiei locale, in cadrul analizei anuale realizata de institutie."O echipa a FMI condusa de domnul Jan Kees Martijn va vizita Bucuresti in perioada 25 septembrie - 4 octombrie 2023, pentru analiza anuala a economiei romanesti, cunoscuta sub numele de Consultare pe Articolul IV. Astfel de consultari sunt ... citeste toata stirea