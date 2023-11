Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat definitiv vineri la 5 ani de inchisoare si dat in urmarire internationala dupa ce a fugit din tara, a fost depistat de politisti in Augsburg, Germania.Primarul a fost condamnat definitiv la inchisoare intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita - VEZI AICI DETALII"In seara de 28 noiembrie 2023, in urma cooperarii politienesti internationale si a schimbului de date si informatii, dintre Politia Romana si autoritatile din ... citeste toata stirea