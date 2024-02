ULTIMA ORA Guvernul se va muta la Parlament. Palatul Victoria, in reabilitare

Cladirea in care se afla sediul Guvernului, Palatul Victoria, va intra de anul urmator in reabilitare, iar intreg aparatul guvernamental se va muta in Palatul Parlamentului, a anuntat premierul Marcel Ciolacu. Executivul se va stabili, cat timp au loc lucrarile, in corpul B3, intr-un spatiu cu o suprafata de peste 13.000 de metri patrati.Urmareste-ne si pe Google News Corpul B3 al Palatului Palamentului urma sa fie sediu al Ministerului Dezvoltarii si este amenajat deja.Palatul Victoria va fi ... citește toată știrea