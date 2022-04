ULTIMA ORA UE anunta al cincilea pachet de sanctiuni impotriva Rusiei

Comisia Europeana a anuntat noi sanctiuni impotriva Rusiei, inclusiv interzicerea importurilor de carbune, lemn, ciment si alte produse in valoare de aproximativ 9,5 miliarde de euro pe an.Uniunea Europeana a propus, de asemenea, interzicerea unor exporturi catre Rusia in valoare de 10 miliarde de euro pe an, inclusiv de semiconductori, calculatoare, tehnologie pentru gazele naturale lichefiate si alte echipamente electrice si de transport.CITESTE SI VIDEO PROFIT NEWS TV Bogdan Maioreanu, ... citeste toata stirea