ULTIMA ORA VIDEO EIA acuza Romania de inactiune in privinta comertului ilegal cu gaze daunatoare mediului si ii cere lui Kovesi sa investigheze oficial

Agentia de Investigatii de Mediu (Environmental Investigation Agency - EIA), organizatie nonguvernamentala fondata la Londra de un grup de activisti de mediu, solicita Parchetului European lansarea unei anchete oficiale privind comertul ilegal cu gaze fluorurate, care ar intra in Europa prin Romania.Potrivit EIA, autoritatile romane au esuat sa ia masuri pentru stoparea fenomenului, in pofida neregulilor semnalate de o investigatie a agentiei inca din vara trecuta."In ciuda faptului ca am ... citeste toata stirea