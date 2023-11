a(Trade Mark)Ziarul Financiar a marcat vineri 25 de ani de la infiintarea sa exact la sediul Bancii Nationale, acolo unde a fost lansat in 16 noiembrie 1998, in prezenta celor mai puternici bancheri, antreprenori si executivi din Romania.Acum 25 de ani, cand Ziarul Financiar iesea pentru prima data din tipar, economia Romaniei era intr-o situatie foarte dificila si clasa de antreprenori era abia in formare. Intre timp, economia a crescut de mai bine de 9 ori, au venit investitii straine de ... citeste toata stirea