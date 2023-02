Un cutremur puternic a ucis mii de oameni in Turcia si Siria

Un cutremur de 7,8 grade a avut loc luni dimineata in sud-estul Turciei, in apropierea frontierei cu Siria, in zona Pazarcik (Kahramanmaras). Un alt cutremur, de 7,6 grade, s-a produs la pranz in zona Elistan.Mai mult de 2.300 de persoane au murit dupa un cutremur puternic ce a avut loc luni dimineata in Turcia si Siria. Astfel, un cutremur de 7,8 grade a avut loc luni dimineata in sud-estul Turciei, in apropierea frontierei cu Siria, in zona Pazarcik (Kahramanmaras). Un alt cutremur, de 7,6 ... citeste toata stirea