Un distribuitor Apple din Romania - explozie a vanzarilor si profitului. A depasit borna de 1 miliard lei

Apcom IT Distribution, companie infiintata in anul 1994 si distribuitor autorizat in Romania al gadgeturilor gigantului american Apple, a raportat pentru exercitiul financiar al anului 2021 o cifra de afaceri de 1,299 miliarde de lei, de la 16,35 milioane de lei in 2020.Profitul net al companiei a urcat de la 717.871 lei in 2020 la 33,82 milioane de lei in anul precedent.CITESTE SI VIDEO PROFIT NEWS TV Povestile Bursei - Curaj de 1,1 miliarde de lei. Cum au reusit doi bancheri sa ajunga ... citeste toata stirea