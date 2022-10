Un general american cu patru stele ameninta Rusia: Ii vom scufunda lui Putin flota din Marea Neagra

David Petraeus a declarat la ABC News ca SUA ar distruge trupele rusesti, daca Putin ar decide sa foloseasca arme nucleare in Ucraina. Statele Unite si aliatii sai vor distruge trupele si echipamentele rusesti in Ucraina si vor scufunda flota din Marea Neagra, daca presedintele rus Vladimir Putin va folosi arme nucleare, a declarat de fostul director al CIA si generalul de patru stele in retragere al Armatei, David Petraeus.Intr-un interviu acordat postului ABC News, Petraeus a explicat: "Doar ... citeste toata stirea