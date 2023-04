Firma globala de servicii imobiliare profesionale JLL (NYSE: JLL) si iO Partners anunta astazi ca JLL va transfera catre iO Partners diviziile de Leasing, Capital Markets, Evaluari, Consultanta si Project Management in Romania, Cehia, Ungaria si Slovacia.Biroul local va pastra echipa formata din 35 de oameni si brandul JLL, dar vor lucra drept franciza, dupa modelul Cushman&Wakefield.Vlad Stanislav, manager cu experienta de 22 de ani, ramane in functia de Managing Director al JLL in Romania. ... citeste toata stirea