Un model de iPhone din 2007 s-a vandut cu 190.000 de dolari la o licitatie in SUA. Telefonul, nou si inca in cutie, este considerat de colectionari "Sfantul Graal" al telefoanelor mobile, intrucat au fost produse putine modele 4GB in acel an.Telefoanele isi pierd din valoare chiar si dupa o perioada scurta de timp, insa nu a fost cazul unui iPhone din 2007 vandut la licitatie in SUA pentru 190.000 de dolari.Telefonul, nou si inca in cutie, este considerat de ... citeste toata stirea