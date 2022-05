Un nepalez a escaladat muntele Everest de 26 de ori, un numar record

Un serpas din Nepal a escaladat Muntele Everest pentru a 26-a oara, doborandu-si propriul record stabilit anul trecut, a anuntat un oficial guvernamental, potrivit Reuters, citata de AGERPRES.Kami Rita, in varsta de 52 de ani, a escaladat masivul cu o altitudine de 8.848,86 de metri pe traseul traditional de pe coasta sud-estica in fruntea unui grup format din alti 10 serpasi.''Kami Rita si-a doborat propriul record si a stabilit un nou record mondial in alpinism'', a spus Taranath Adhikari, ... citeste toata stirea