Un nou fond alearga dupa start-up-uri tech din regiune: Underline Ventures, fondat de Bogdan Iordache

Bogdan Iordache, cunoscut pe piata locala in principal din postura de fondator al How to Web - un eveniment dedicat startup-urilor - a lansat Underline Ventures, un fond de investitii cu capital de risc, pentru a investi in startup-urile de tehnologie din Europa Centrala si de Est, potrivit unui comunicat transmis de reprezentantii companiei. Valoarea fondului de investitii este in prezent de 10 milioane de euro, obiectivul final fiind de a ajunge la 20 mil. euro."(...) Credem ca Underline ... citeste toata stirea