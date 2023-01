Un nou lant de magazine vine in Romania. Fondatorul spune ca vrea sa deschida 14 magazine si sa devina lider de piata

La 24 de ani, in urma unei calatorii in State, impresionat de un magazin pentru animale de companie pe care il vizitase peste ocean, Torsten Toeller si-a propus sa lanseze si in tara natala, Germania, un model similar de business. Si, cu toate ca nimeni nu a crezut in el, afacerea pornita cu un singur magazin a ajuns, in trei decenii, cel mai mare jucator de pe piata europeana de hrana si accesorii pentru animale de companie. Acum, antreprenorul a decis sa mizeze si pe Romania. Ce l-a adus aici? ... citeste toata stirea