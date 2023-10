Compania poloneza Wittchen, retailer de genti si accesorii de calatorie si articole din piele, va intra pe piata din Romania, primul magazin fiind in centrul comercial ParkLake din Bucuresti."Planul nostru de afaceri si extinderea pe piata din Romania vizeaza deschiderea de magazine in cele mai performante centre comerciale din tara, deoarece vedem multe oportunitati de a deveni lider pe piata pe segmentul bunurilor premium la preturi accesibile. Dupa cum am vazut din rezultatele magazinului ... citeste toata stirea