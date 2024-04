Un nou pericol pentru tinerii care folosesc prea mult timp device-urile electronice. Sindromul de care incep sa sufere accelerat tot mai multi tineri si adolescenti

Timpul prea lung pe care adolescentii il petrec in fata ecranelor, de la telefoane, la calculatoare, laptopuri atrage si probleme de sanatate, in special pentru maini, atrage atentia medicul Daniel Vilcioiu, specializat in chirurgia mainii. El spune ca ajung in cabinet din ce in ce mai multi tineri cu sindrom de tunel carpian, o afectiune care de obicei apare dupa varsta de 40-50 de ani.In cazul tinerilor, aparitia acestei probleme a mainilor este corelata cu perioade lungi petrecute in fata ... citește toată știrea