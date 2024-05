Un nou sondaj Eurobarometru: 77% dintre europeni vor ca UE sa aiba o politica de securitate proprie, 34% considerand securitatea si apararea ca fiind un domeniu prioritar

Peste trei sferturi dintre europeni (77 %) sprijina o politica de aparare si de securitate comuna la nivelul tarilor UE, in timp ce peste sapte din zece cetateni ai UE (71 %) sunt de acord ca UE trebuie sa isi consolideze capacitatea de a produce echipamente militare. In plus, respondentii considera ca securitatea si apararea (34 %) reprezinta domeniul prioritar de actiune pentru UE pe termen mediu, urmat indeaproape de clima si de mediu (30 %), se arata intr-un comunicat al Reprezentantei in ... citește toată știrea