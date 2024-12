Un plan controversat de reinghetare a Arcticii are rezultate promitatoare, dar cu riscuri mari

Oameni de stiinta si antreprenori infrunta temperaturi sub zero grade in adancul Arcticii canadiene, dar si vanturi puternice plus furtuni de zapada pentru a face gauri prin gheata marina, a pompa apa de mare de dedesubt si a o ingheta la suprafata.Grupul din cadrul proiectului britanic Real Ice se afla in Cambridge Bay, un mic sat de coasta din Nunavut, pentru a incerca sa demonstreze ca pot creste si reface gheata marina arctica, scrie news.ro.Urmareste-ne si pe Google NewsCITESTE SI VIDEO ... citește toată știrea