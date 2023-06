Proiectul de lege referitor la protejarea padurilor din Ilfov a fost adoptat astazi de plenul Senatului, inregistrand 105 voturi favorabile, informeaza news.ro.Proiectul urmeaza sa intre in dezbaterea Camerei Deputatilor, dupa care va merge la promulgare.Zeci de organizatii neguvernamentale, grupuri civice si persoane publice adunate sub umbrela platformei "Impreuna pentru Centura Verde", au solicitat autoritatilor, in contextul poluarii dramatice din Bucuresti si al taierilor ingrijoratoare ... citeste toata stirea