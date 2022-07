Un salariu pe zi. Un administrator back office castiga intre 550 si 750 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de administrator back office are un salariu care variaza, in medie, intre 550 si 750 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs. Administratorii back office ofera suport administrativ pentru personalul care lucreaza in front office-ul unei companii. Acestia nu interactioneaza direct cu clientii, ci lucreaza in culisele afacerii pentru a asigura buna functionare a companiei."Rolurile de back office sunt foarte importante pentru bunul ... citeste toata stirea