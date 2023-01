Un salariu pe zi. Un agent de interventie castiga intre 500 si 700 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de agent de interventie are un salariu care variaza, in medie, intre 500 si 700 de euro net pe luna, conform informatiilor de la platforma de recrutare online BestJobs."Securitatea persoanelor si companiilor este un domeniu esential pentru bunul mers al societatii per ansamblu, nu doar al economiei. Contrar prejudecatilor, jobul de agent de interventie este unul foarte important si necesita abilitati bune de comunicare, astfel incat situatiile de criza sa fie rezolvate ... citeste toata stirea