Un angajat pe pozitia de ajutor de bucatar are un salariu care variaza, in medie, intre 500 si 700 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Rolul unui ajutor de bucatar este de a participa activ la prepararea meniurilor si a preparatelor zilnice, la mentinerea ordinii si curateniei in bucatarie, astfel incat toate exigentele din domeniu sa fie indeplinite. Este o pozitie pentru o persoana pasionata de arta culinara, candidatul ideal avand studii ... citeste toata stirea