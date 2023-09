Un angajat pe pozitia de analist de stocuri are un salariu care variaza, in medie, intre 800 si 1.300 de euro net pe luna, arata datele de la platforma de recrutare online bestjobs."Un analist de stocuri este un profesionist specializat in monitorizarea si gestionarea inventarului unei companii. El are responsabilitatea de a urmari nivelurile de stoc, de a identifica tendintele in vanzari si de a face prognoze pentru a asigura o aprovizionare eficienta sicost-eficace a produselor. Analistul ... citeste toata stirea