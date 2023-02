Un salariu pe zi. Un analist in servicii pentru clienti castiga intre 850 si 1.100 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de analist in servicii pentru clienti are un salariu care variaza, in medie, intre 850 si 1.100 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs.Acesti angajati fac legatura dintre companii si clientii lor. Ei lucreaza cu clientii pentru a le identifica nevoile, pentru a dezvolta solutii si pentru a se asigura ca sunt multumiti de rezultatul final."Viitorul call center-ului va fi influentat din ce in ce mai mult de inovatiile ... citeste toata stirea