Un angajat pe pozitia de asistent in marketing si vanzari (marketing & sales assistant) are un salariu care variaza, in medie, intre 800 si 1.000 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs."Rolul unui marketing & sales assistant este sa sprijine echipele de marketing si vanzari, indeplinind taskuri administrative si operationale pentru a duce la indeplinire proiectele companiei. Printre sarcinile zilnice la locul de munca se numara pregatirea ... citeste toata stirea