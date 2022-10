Un salariu pe zi. Un asistent in vanzari castiga intre 600 si 800 de euro net pe luna

Un angajat pe pozitia de asistent in vanzari are un salariu care variaza, in medie, intre 600 si 800 de euro net pe luna, dupa cum arata datele de la platforma de recrutare online BestJobs. De pe aceasta pozitie, un angajat ofera asistenta clientilor. Sarcinile unui asistent in vanzari includ intampinarea clientilor, gestionarea sistemului de marcat sau punctului de vanzare si ajutarea clientilor in procesul de cumparaturi."Domeniul de vanzari continua sa aiba un deficit mare al fortei de ... citeste toata stirea